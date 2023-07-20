Техника "заземления": Проведите утром этот ритуал с кофе, чтобы настроиться на успешный день

Ритуал с кофе, который поможет проснуться с утра и настроиться на весь день

В современном мире, где стресс и тревога постоянно сопутствуют нашим ежедневным делам, найти способ вернуться к реальности и успокоить свое расшатанное состояние может быть нелегкой задачей. Однако существует эффективная психологическая техника, которая помогает заняться осознанной практикой и заземлением. Что это за техника? Она так проста, что может быть применена в любое время и место с любыми предметами. Называется она "Сознай свой утренний кофе".

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Вот как ее выполнять:

Возьмите чашку с кофе в руки и направьте на нее свое полное внимание. Рассмотрите ее, словно это первый раз в вашей жизни, подробно посмотрите на ее форму и структуру; Опишите для себя цвет кофе, его насыщенность. Глубоко вдохните аромат, наслаждайтесь каждой ноткой запаха; Сделайте первый глоток очень медленно, почти аккуратно. Почувствуйте, как кофе легко прикасается к вашему языку; Содержите кофе во рту, наслаждайтесь его вкусом, почувствуйте каждую ноту вкуса; Проведите глоток медленно, размышляя о температуре и текстуре кофе; Во время глотания обратите внимание на движения горла, как кофе спускается в ваш пищевод; Почувствуйте, как вкус кофе плавно исчезает из вашего языка; Повторите всю эту последовательность с каждым последующим глотком. Не позволяйте себе отвлекаться от процесса, сосредоточьтесь только на кофе.

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