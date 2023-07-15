Технолог-сыровар рассказал как правильно хранить твердый сыр, чтобы он не портился как можно дольше

Технолог-сыровар Роман Хаецкий из Украины поделился советами по правильному хранению сыров в комментарии для редакции украинского кулинарного сайта Shuba.

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По его словам, лучше всего приобрести большой кусок сыра. Прежде всего, рекомендуется обернуть сыр в неторопливый пергамент, а затем в пакет, оставляя небольшой промежуток воздуха между ними. Такая упаковка поможет создать оптимальный микроклимат для хранения творога.

Хаецкий также советует хранить твердые сыры в специальном контейнере, размещая его в самой теплой части холодильника. Как альтернативный вариант, контейнер можно разместить на балконе, если поддерживается температура от 8 до 15 °C.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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