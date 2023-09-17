Текст с изображения и обрезка фона фото: Какие полезные функции появятся в Windows 11 с новым обновлением

В приложении "Ножницы" на операционной системе Windows 11 появилась новая полезная функция, которая называется "Действия с текстом". Эта инновация позволяет извлечь текстовую информацию из любого скопированного изображения. Эта функция несомненно станет незаменимой для многих пользователей.

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Одной из полезных возможностей этой функции является редактирование скриншотов. Вы можете использовать ее для скрытия личной информации, такой как адреса электронной почты и телефонные номера. Хотя этот процесс можно было сделать и вручную, функция "Действия с текстом" делает этот процесс гораздо более удобным и быстрым, как сообщается в блоге Microsoft.

Эта функция уже доступна пользователям в тестовой сборке Windows 11 и станет общедоступной для всех с релизом обновления операционной системы в сентябре-октябре.

Кроме того, компания Microsoft также обновила свою фирменную программу "Фотографии". Теперь на панели инструментов для редактирования фотографий появилась опция "Размытие фона". Эта функция позволяет легко и быстро размыть фон на фотографии, выделив объект на переднем плане. Процесс использования этой функции сводится к нескольким кликам, и программа автоматически разграничивает объект и фон, добавляя размытие к заднему плану.

Кроме этого, в программе "Фотографии" также был введен поиск по конкретному объекту, такому как автомобили, а также по местоположению фотографий, что облегчает быстрое нахождение отпускных снимков.

Ожидается, что вместе с обновлениями "Ножниц" и "Фотографий", операционная система Windows 11 также получит встроенную поддержку архивов, улучшенный микшер громкости, ши-помощника Windows Copilot и другие нововведения. К примеру, передача фотографий со смартфона на ПК станет гораздо проще благодаря этим обновлениям.

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