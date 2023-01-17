Телефон медленно заряжается из-за этих 4 типичных ошибок: как исправить

Ваш телефон медленно заряжается из-за этих 4 типичных ошибок - почему телефон медленно заряжается

Если батарея телефона начинает заряжаться медленно, это может быть по нескольким причинам. Кроме старения устройства, причиной этой неисправности могут быть некоторые важные факторы.

Издание Sante+ рассказало об основных причинах медленной зарядки телефона и эффективных способах устранения этих проблем. Это может произойти из-за основных четырех ошибок, которых допускается каждый второй пользователь гаджетом:

1. Зарядное устройство неисправно

Одной из основных причин зарядки телефона является неисправный кабель. Постоянная намотка и скручивание зарядного устройства может привести к поломкам, которые могут помешать процессу зарядки.

Подобным образом, когда вы используете USB-порт компьютера или беспроводное зарядное устройство для питания смартфона, зарядка может быть медленной. В этом случае желательно отдать предпочтение проводному зарядному устройству и приобрести, если необходимо, новое (оригинальное) зарядное устройство для телефона.

Зарядку важно сохранять должным образом для ее производительности.

2. Проблема с USB-портом телефона

Вторая причина медленной зарядки связана с USB-портом телефона, который может быть поврежден из-за мусора и пыли. Прежде чем рассматривать возможность ремонта этого компонента или замены устройства, проверьте состояние разъема с помощью фонарика.

Зубочисткой или чем-то более мягким осторожно удалите любую застрявшую в порту грязь. Избегайте использования металлических предметов, таких как иглы и шпильки – они могут повредить устройство.

Обратите внимание, что перед началом этого действия лучше выключить телефон.

3. Фоновые программы перегружают телефон

Многие не знают, как правильно закрывать приложения на телефоне. При работе в фоновом режиме они не только потребляют память телефона, но и разряжают аккумулятор.

Действительно, когда устройство подключено к зарядному устройству, батарея продолжает использоваться, что замедляет процесс зарядки и, следовательно, уменьшает срок службы.

Чтобы исправить это, вам нужно вручную остановить приложения, работающие в фоновом режиме. Для этого вы можете открыть меню последних приложений в нижней части главного экрана или перейти к пункту "Настройки". В программе выберите ту, которую нужно деактивировать, а затем нажмите кнопку "Принудительно остановить".

На iPhone перейдите к "Настройки" – "Общие" – "Обновление фона". Все, что вам нужно сделать, это отключить нужные приложения.

4. Неправильное использование телефона

Другая причина, почему телефон медленно заряжается, связана с тем, как вы им пользуетесь каждый день.

Во-первых, вы никогда не должны использовать свой смартфон, когда он заряжается. Гаджет должен находиться в состоянии покоя, чтобы восстановить энергию. Другими словами, когда телефон подключен к электрической розетке под постоянной нагрузкой, зарядка может длиться дольше.

Следовательно, вместо того, чтобы использовать его подключенным к источнику питания, было бы лучше применить несколько простых действий, которые могли бы ускорить время зарядки. Одной из них является активация "режима самолета".

Как вы поняли, проблема медленной зарядки может возникнуть по разным причинам. Тогда необходимо знать, как реагировать в каждом конкретном случае, обращаясь, в частности, к нескольким методам, упомянутым выше.

Напомним, что важно осторожничать, пользуясь мобильным телефоном вблизи воды, в бассейне, на пляже, в туалете или ванной комнате. Если телефон случайно упал в воду, нужно сразу минимизировать вред. Как это сделать читайте в материале.

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