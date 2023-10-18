"Теоретически, возможно все": Юрист ответил действительно ли могут блокировать банковские карты уклоняющимся

В последнее время в украинском обществе все чаще распространяется обсуждение возможности блокирования банковских счетов лиц, уклоняющихся от обязательной мобилизации.

Этот вопрос касается как обычных граждан, так и предпринимателей. Однако законна ли такая возможность и какие юридические ограничения существуют? Рассмотрим возможность блокировки банковских карт уклоняющихся и что на этот счет говорит адвокат. Об этом пишут Факты ICTV.

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Адвокат Ростислав Кравец разъясняет ситуацию и дает юридическое мнение на эту тему. Он отмечает, что в Украине, теоретически, будет много разных решений. Однако на практике такая блокировка карт невозможна без надлежащего нарушения законодательства, и это может определить только суд.

На сегодняшний день в украинском законодательстве не существует такого термина, как "блокировка карт уклоняющихся". Однако, в некоторых ситуациях, блокировка карты может произойти на основании административного протокола, составленного территориальным центром сбора квоты (ТЦК), в связи с отказом лица от выполнения воинского долга или военного учета.

Такой административный протокол может послужить основанием для исполнительной службы взыскать штраф, и это может включать блокировку банковского счета и списание средств. Однако даже в таком случае это возможно только с соблюдением процедур, установленных законом.

Важно отметить, что даже если это теоретически возможно, блокирование карт уклоняющихся без надлежащего судебного решения является незаконным и нарушает права и свободы граждан. Окончательное решение вопроса о вине лица может быть установлено только судом, который также имеет право устанавливать соответствующие санкции и ограничения.

Таким образом, на сегодняшний день, блокирование банковских карт уклоняющихся, как нововведения в Украине, отсутствует в законодательстве и не может быть применено без соответствующего судебного решения.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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