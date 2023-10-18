"Теоретично, можливо все": Юрист відповів чи дійсно можуть блокувати банківські картки ухилянтам

Останнім часом в українському суспільстві все частіше поширюється обговорення щодо можливості блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від обов'язкової мобілізації.

Це питання стосується як звичайних громадян, так і підприємців. Проте, чи є законною така можливість, і які юридичні обмеження існують? Розглянемо можливість блокування банківських карток ухилянтів і що на цей рахунок каже адвокат. Про це пишуть Факти ICTV.

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Адвокат Ростислав Кравець роз'яснює ситуацію та надає юридичну думку на цю тему. Він зауважує, що в Україні, теоретично, можлиме багато різних рішень. Однак на практиці таке блокування карток неможливе без належного порушення законодавства, і це може визначити тільки суд.

На сьогоднішній день в українському законодавстві не існує такого терміну, як "блокування карток ухилянтів". Однак, в деяких ситуаціях, блокування картки може статися на підставі адміністративного протоколу, складеного територіальним центром збору квоти (ТЦК), у зв'язку із відмовою особи від виконання військового обов'язку або військового обліку.

Такий адміністративний протокол може послужити підставою для виконавчої служби стягнути штраф, і це може включати блокування банківського рахунку та списання коштів. Проте, навіть у такому випадку, це можливо лише з дотриманням процедур, встановлених законом.

Важливо зазначити, що навіть якщо це теоретично можливо, блокування карток ухилянтів без належного судового рішення є незаконним і порушує права та свободи громадян. Остаточне вирішення питання щодо вини особи може бути встановлене тільки судом, який також має право встановлювати відповідні санкції та обмеження.

Таким чином, на сьогоднішній день, блокування банківських карток ухилянтів, як нововведення в Україні, відсутнє в законодавстві та не може бути застосоване без відповідного судового рішення.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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