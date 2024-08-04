Теперь это действительно реальность в нашем небе: Зеленский показал первые самолеты F-16 в Украине (видео)

Президент Владимир Зеленский подтвердил прибытие самолетов F-16 в Украину в воскресенье, 4 августа. Он поблагодарил западных партнеров, предоставивших эти истребители.

По его словам, первыми государствами, акцептовавшими запрос на самолеты, являются Дания, Нидерланды и Соединенные Штаты Америки. Об этом Зеленский сказал в своем заявлении.

"С начала этой войны мы говорили с партнерами о том, что необходимо закрыть наше небо от российских ракет, самолетов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, нашей ПВО, наших сил обороны. Мы часто слышали в ответ "Это невозможно", но все же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной потребностью. Теперь это действительно реальность в нашем небе", – подчеркнул он.

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Зеленский добавил, что украинские пилоты качественно овладевают этими самолетами и уже начали их использовать.

Ранее сообщалось, что Украина получит десятки самолетов. Речь шла о 60 истребителях. Союзники предупреждали, что поставки не будут производиться сразу. Главным фактором в этом вопросе остается обучение как пилотов, так и технического персонала, а также подготовка инфраструктуры для обслуживания самолетов.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база кафиров.

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