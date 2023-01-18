Теплые сумочки и одеяла для мопедов: 5 уникальных способов от китайцев, которые согреют зимой

В мире существует так много способов согреться зимой и далеко не все нам известны. Вот, например, Китай, страна, расположенная в Центральной и Восточной Азии, которая зимой сопровождается засушливым холодным климатом. Ее обитатели используют все возможные методы, чтобы прохладный сезон прошел максимально комфортно. Сегодня мы собрали для вас пять интересных и частично уникальных способов, которыми греются китайцы.

Теплые сумочки

Теплые сумочки

Эта вещь скорее похожа на пушистую подушку с карманами, а многим будет лучше известна как грелка-муфта. Этот способ согреться один из лучших, ведь в интернете можно найти классические варианты с теплым наполнителем и варианты с подключением к электросети. В последнем случае сумочка будет выполнять роль большого электрокармана, который быстро нагревается после подключения в розетку, а впоследствии некоторое время сохраняет тепло. Прекрасно подойдет для тех, кто работает на улице или в неотапливаемом помещении.

Одеяло для мопеда

Одеяло для мопеда

Этот вариант очень неожидан, однако китайцы часто используют его. Если вы владелец мопеда, то возможно это выход именно для вас. Одеяло закрывает всю переднюю часть тела и руки, оставляя голову свободной. Вам не будут страшны ни холод, ни ветер. Это одеяло можно даже просто использовать дома на диване, поскольку оно выглядит очень уютно и имеет милые изображения.

Теплый павербанк

Теплый павербанк

Мы привыкли к тому, что следует избегать перегрева павербанка, чтобы он не сгорел. Тем не менее, китайцы с этим не согласятся, ведь регулярно пользуются такими электронными грелками. Этот вариант компактен, может поместиться в карман куртки. А пользоваться им вдвойне приятно, ведь прибор способен не только зарядить телефон, но и согреть ваши руки зимой.

Теплая пижама и плюшевые тапочки

Теплая пижама

Без этих составляющих зимний гардероб будет неполным. Китайцы любят одеваться стильно, уютно и тепло. Представьте: вы встаете зимним утром с кровати, раскрываете одеяло и вам тепло, ведь на вас одета мягкая и теплая пижама. Затем вы ставите ноги в плюшевые тапочки и холодный пол вас уже не пугает. К тому же, кроме классических теплых пижам вы можете найти интересные варианты с персонажами мультфильмов или животными.

Термос

Термос

Без этого атрибута ваша зима может быть совсем грустной. В холодный период очень редко хочется пить обычную воду, ведь она холодная и не обладает выраженным вкусом, однако вы можете нагреть ее и носить в термосе на работу или даже пользоваться им дома, чтобы постоянно не нагревать жидкость. Если вы уверены, что с пополнением водного баланса у вас все хорошо, используйте термос и для чая, кофе и какао. Вкусные напитки согреют вас в холодные дни и наполнят пространство приятными ароматами.

Напомним, финны, привыкшие к очень низким теперьатурам, рассказали, как сохраняют тепло и наслаждаются зимой. Возможно, именно эти лайфхаки помогут вам провести зимний период комфортно.

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