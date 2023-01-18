Теплі сумочки і ковдри для мопедів: 5 унікальних способів від китайців, які зігріють взимку

У світі існує так багато способів зігрітися взимку і далеко не всі нам відомі. От, до прикладу, Китай, країна, розташована в Центральній та Східній Азії, яка взимку супроводжується посушливим холодним кліматом. Її мешканці використовують всі можливі методи, щоб холодний сезон пройшов максимально комфортно. Сьогодні ми зібрали для вас 5 цікавих та частково унікальних способів, якими гріються китайці.

Теплі сумочки

Ця річ скоріше схожа на пухнасту подушку з кишенями, а багатьом буде краще відома як грілка-муфта. Цей спосіб зігрітися один з найкращих, адже в інтернеті ви можете знайти класичні варіанти з теплим наповнювачем та варіанти з підключенням до електромережі. В останньому випадку сумочка буде виконувати роль великої електрокишені, яка швидко нагрівається після підключення в розетку,а згодом деякий час зберігає тепло. Чудово підійде для тих, хто працює на вулиці або в неопалюваному приміщенні.

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Ковдра для мопеда

Цей варіант дуже неочікуваний, проте китайці часто його використовують. Якщо ви власник мопеда, то, можливо, це вихід саме для вас. Ковдра закриває всю передню частину тіла та руки, залишаючи голову вільною. Вам не будуть страшні ні холод, ні вітер. Цю ковдру можна навіть просто використовувати вдома на дивані, оскільки вона виглядає дуже затишно і має милі зображення.

Теплий павербанк

Ми звикли до того, що варто уникати перегрівання павербанку, щоб він не згорів. Проте китайці з цим не погодяться, адже регулярно користуються такими електронними грілками. Цей варіант компактний, може поміститися в кишеню куртки. А користуватися ним вдвічі приємно, адже прилад здатен не тільки зарядити ваш телефон, а й зігріти ваші руки взимку.

Тепла піжама і плюшеві капці

Без цих складових зимовий гардероб буде неповним. Китайці люблять вдягатися стильно, затишно та тепло. Уявіть: ви встаєте зимовим ранком з ліжка, розкриваєте ковдру і вам тепло, адже на вас вдягнена м’якенька та тепла піжама. Потім ви ставите ноги в плюшеві капці і холодна підлога вас вже не лякає. До того ж, окрім класичних теплих піжам ви можете знайти цікаві варіанти з персонажами мультфільмів або тваринами.

Термос

Без цього атрибуту ваша зима може бути зовсім сумною. В холодний період дуже рідко хочеться пити звичайну воду, адже вона холодна та не має вираженого смаку, проте ви можете нагріти її та носити в термосі на роботу або навіть користуватися ним вдома, щоб постійно не нагрівати рідину. Якщо ви впевнені, що з поповненням водного балансу у вас все добре, тоді використовуйте термос і для чаю, кави та какао. Смачні напої зігріють вас холодними днями та наповнять простір приємними ароматами.

Нагадаємо, фіни, які звикли до дуже низьких теператур, розповіли, як зберігають тепло та насолоджуються зимою. Можливо саме ці лайфхаки допоможуть вам провести зимовий період комфортно.

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