Терробороновцам из Днепра удалось затрофеить российскую военную технику (видео)

Украинские бойцы из Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра смогли забрать уже две боевые машины пехоты у россиян. Одна из БМП перешла "на сторону света" с полным боекомплектом.

Как сообщили в бригаде, терробороновцы из Днепра четыре дня назад смогли "из-под носа у орков" забрать сначала БПМ-2. "Бойцы нашей бригады вытащили из-под носа у российских орков новенький БМП-2", – отмечалось в сообщении.

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Сегодня же стало известно, что "те же ребята" забрали у российских захватчиков еще одну БМП.

В бригаде рассказали подробности: "Бойцы нашей бригады забрали у российских захватчиков еще один БМП! Это те же ребята, которые несколько дней назад вывели из-под носа орков первый БМП с полным боекомплектом. Этот боекомплект улучшит немало пришедших к нам жителей болота. Вторую беху забрали те же ребята, которые вывезли и первую... Один, он улыбается, преподавал биологию в ДНУ, а второй, тоже увидите в кадре - механик от бога, который воюет несмотря свои далеко за 60. Такие они реальные герои освободительной войны".

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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