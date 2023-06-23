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Терробороновцам из Днепра удалось затрофеить российскую военную технику (видео)

Былим Елена

Терробороновцам из Днепра удалось затрофеить российскую военную технику (видео)

Украинские бойцы из Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра смогли забрать уже две боевые машины пехоты у россиян. Одна из БМП перешла "на сторону света" с полным боекомплектом.

Как сообщили в бригаде, терробороновцы из Днепра четыре дня назад смогли "из-под носа у орков" забрать сначала БПМ-2. "Бойцы нашей бригады вытащили из-под носа у российских орков новенький БМП-2", – отмечалось в сообщении.

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Сегодня же стало известно, что "те же ребята" забрали у российских захватчиков еще одну БМП.

В бригаде рассказали подробности: "Бойцы нашей бригады забрали у российских захватчиков еще один БМП! Это те же ребята, которые несколько дней назад вывели из-под носа орков первый БМП с полным боекомплектом. Этот боекомплект улучшит немало пришедших к нам жителей болота. Вторую беху забрали те же ребята, которые вывезли и первую... Один, он улыбается, преподавал биологию в ДНУ, а второй, тоже увидите в кадре - механик от бога, который воюет несмотря свои далеко за 60. Такие они реальные герои освободительной войны".

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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