Точно не Б\У: Авраменко ответил, как правильно называется "секонд хенд" на украинском

Как перевести секонд хенд на украинский

Признанный преподаватель и языковед Александр Авраменко поделился важным мнением о том, как сохранять чистоту украинского языка и проявить уважение друг к другу через правильное употребление выражений.

Читайте также: Как на украинском правильно перевести "девичник" и "мальчишник": объяснение от Авраменко

В своем экспресс-уроке по украинскому языку Авраменко обратил внимание на недостатки использования аббревиатур б/у и секонд хенд в рекламе товаров.

"Очень часто мы видим в рекламе такие высказывания, как "товары б/у", "продажа б/у телефонов" или "секонд хенд". Но эти слова не являются украинскими, они не встретятся в словарях", – Подчеркнул Авраменко.

Языковед объяснил, что аббревиатура "б/у" происходит из русского "бывший в употреблении", и отметил, что важно пользоваться собственным языком, в частности в этих случаях.

Что касается "секонд хенда", эта фраза английского происхождения и означает "вторая рука" – second hand. Авраменко вызвал к обсуждению, как правильно выражать идею "употребляемый товар" на украинском.

Языковед подчеркнул, что в украинском языке выражения "уживаний товар" или "уживані речі" являются отличными альтернативами для "б/у" и "секонд хенд".

Относительно аббревиатуры б/у, Авраменко отметил, что отсутствие ее в украинском языке подчеркивает необходимость избегать использования иностранных выражений, когда у нас есть адекватные украинские аналоги.

Ранее мы сообщали, как правильно будет украинский "творог".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!