Точный прогноз: синоптик рассказала, когда в Украине стоит ожидать похолодание и дожди

Теплая погода в Украине сохранится в ближайшие дни, но уже в конце месяца ожидается похолодание.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозу, сегодня и завтра на западе, юге и частично в центре страны температура повысится до +12...+17 градусов.

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В других регионах также будет тепло – +7…+11 градусов. Однако с 31 января ожидается похолодание и начало осадков.

"С 31 января температура воздуха снизится в большинстве областей Украины и начнутся осадки", - отметила она.

Синоптика также отметила, что изменения температуры будут соответствовать сезону.

Раньше мы рассказывали о прогнозе погоды на 29 января.

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