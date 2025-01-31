Токари, водители, фрезеровщики и не только: какие профессии самые востребованы в Украине

В Украине сейчас самый большой спрос на специалистов таких профессий, как электромонтеры, швеи, слесари-сантехники и электрогазосварщики. По ее словам, больше всего работодатели ищут работников сферы услуг, а также водителей и слесарей, поскольку эти специальности стали дефицитными из-за мобилизации мужчин.

В то же время наиболее востребованы те специалисты, чьи резюме почти не появляются в открытом доступе, ведь они всегда имеют работу, но их постоянно ищут. Об этом сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, передает Укринформ.

В 2024 году более 41 тысячи безработных прошли обучение или переобучение по направлению службы занятости, из которых 23 тысячи получали образование в профтехцентрах. Кроме того, работают программы переквалификации и повышения квалификации, финансируемые международными партнерами.

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Всего в прошлом году около 100 тысяч украинцев смогли сменить профессию благодаря государственным и международным учебным программам. Однако, по словам Бережной, этого недостаточно, ведь, по данным Института демографии и социальных исследований, в Украине насчитывается 12,5 миллионов экономически неактивных граждан.

По ее мнению, мощности центров профтехобразования Госслужбы занятости можно увеличить в пять раз с тем, чтобы предложить людям больше возможностей для переквалификации.

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