Только 5 минут: как сделать нежный торт из 5 ингредиентов без выпечки

Дома всегда должно быть что-нибудь вкусненькое к чаю. А что если неожиданно придут гости или после тяжелого рабочего дня захочется порадовать себя кусочком тортика? Для этого и существуют "ленивые" рецепты. Сегодня мы поделимся с вами рецептом торта без выпечки, о котором рассказала фуд-блогер Полина. Вам понадобится всего 5 ингредиентов и 5 минут для приготовления вкусности. Остается только дождаться, когда торт застынет и можете наслаждаться вкусом.

Ингредиенты:

80 г печенья "PETIT BEURRE" из какао

80 г печенья "PETIT BEURRE" с ароматом сливочного масла

2 банана

300 г сметаны

300 г сгущенки

25 г желатина

100 мл холодной воды

Торт без выпечки

Переходим к приготовлению:

Сначала заливаем желатин водой и отставляем.

Бананы очищаем и нарезаем кольцами.

Берем печенье и разламываем в небольшие кусочки.

Берем форму (диаметр – 18 см), выкладываем внутрь печенье и банан в любом порядке.

Выложите печенье и бананы в форму

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Для крема сочетаем сметану и сгущенку, хорошо перемешиваем.

Желатин набух, растапливаем его в микроволновке (импульсами по несколько секунд, главное не перегреть).

Смешайте сметану со сгущенкой

При постоянном помешивании тонкой стрункой вводим желатин в крем и хорошо перемешиваем.

Заливаем кремом все ингредиенты, разравниваем лопаткой и отправляем в холодильник до застывания.

Когда тортик застынет, достаем его из формы и украшаем какао порошком.

Напомним, как приготовить вкусные десерты, если у вас есть всего за 10 минут. Мы нашли рецепт торта, печенья и пудинга, которые отлично подойдут в такой ситуации.

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