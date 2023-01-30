Топ-10 сериалов, которые появятся на экранах в феврале

Февраль подготовил для сериаломанов несколько долгожданных лент. Некоторые из них зрители увидят впервые, но часть сериалов ожидают с большим нетерпением, ведь вкус первых сезонов оставил желание пересмотреть продолжение. В сегодняшнем материале UAportal узнайте даты выхода лучших сериалов, описание их сюжета и не забудьте просмотреть трейлер, чтобы знать, чего ожидать от свежих кинематографических творений.

"Консультант" (The Consultant)

Премьера: 24 февраля

Сезон: 1-й

Где смотреть: Amazon Prime

Новый комедийный триллер расскажет о напряженных отношениях рабочих компании и их новом эксцентричном коллеге. Упорный социопат, который готов перейти любые границы для достижения желаемого. В интересах компании, естественно.

Сериал состоит из восьми эпизодов, а главную роль исполняет "оскароносный" актер Кристоф Вальц, известный прежде всего участием в фильмах Квентина Тарантино.

"Милый Эдвард" (Dear Edward)

Премьера: 3 февраля

Сезон: 1-й

Где смотреть: Apple TV+

Этот драматический сериал является экранизацией одноименного романа Энн Наполитано, рассказывающей о 12-летнем мальчике, единственном выжившем в масштабной авиакатастрофе с сотней жертв. Герой пытается прийти в себя от ужасной трагедии, в которой он потерял своих родных, параллельно адаптируясь к новой жизни. Одновременно сюжет следит за судьбами близких людей нескольких погибших в авиакатастрофе, которые вместе пытаются пройти из-за боли потери.

"Ты" (You)

Премьера: 9 февраля

Сезон: 4-й

Где смотреть: Netflix

Netflix выпускает продолжение сериала "Ты", рассказывающего о продавце книжного магазина, по имени Джо, страдающем психическими расстройствами и одержимостью. В 1-й части 4-го сезона главный герой предстанет перед зрителями в образе профессора одного из колледжей Лондона. Кроме преподавательской деятельности, он вовсю сопротивляется желанию маниакально заинтересоваться своей новой знакомой.

Сериал исследует разные жанры. 1-й сезон – это классический триллер с элементами сталкинга, во 2-м прослеживается мотив мести, 3-й сезон похож на домашний триллер, а вот 4-й превращается в настоящий детектив в стиле романов Агаты Кристи.

"Привет, завтра!" (Hello Tomorrow!)

Премьера: 17 февраля

Сезон: 1-й

Где смотреть: Apple TV+

Ретро-футуристическая сатирическая комедия. На первый взгляд это история о классическом пригороде США образца середины 1950-х. Однако повседневность главных героев шоу приправлена летающими автомобилями, работами-уборщиками и возможностями путешествовать в космос.

Зрителя ожидают 10 серий комического микса прошлого и будущего, а также тайна, связывающая жителей небольшого городка.

"Карнивал Роу" (Carnival Row)

Премьера: 17 февраля

Сезон: 2-й

Где смотреть: Amazon Prime

Карнивал Роу – это столица империи людей, покоряющая мир фей, троллей и кентавров. Волшебные создания одновременно просто так не исчезают, они вынуждены искать лучшую жизнь в городе. В одноименном сериале Amazon из-за фэнтези-сетинга затрагивают тему мигрантов. В главных ролях Орландо – Блум и Кара Делевинь. Второй сезон станет для сериала заключительным.

"Стартрек: Пикар" (Star Trek: Picard)

Премьера: 16 февраля

Сезон: 3-й

Где смотреть: Paramount+

Легенда обновленного сериала "Стартрек" Жан-Люк Пикар спокойно доживал возраст и следил за виноградниками. Однако он вынужден вернуться к делам после уничтожения планеты Ромулан. Сериал с Патриком Стюартом в главной роли продолжает сюжетную линию фильма "Стартрек: Возмездие", третий сезон станет для него последним.

Читайте также: 6 известных актеров, не собирающихся стареть. Секрет в генах, питании или пластике?

"Путешествуем неохотно" (The Reluctant Traveler)

Премьера: 24 февраля

Сезон: 1-й

Где смотреть: Apple TV+

Тревел-шоу с ведущим, не желающим вести тревел-шоу. Лауреат "Эмми" Юджин Леви ("Шиттс Крик") колеблется, но все же отправляется в путешествие. Сериал из восьми эпизодов рассказывает о том, как Юджин посещает некоторые из самых красивых и интересных мест мира в Коста-Рике, Финляндии, Италии, Японии, Мальдивах, Португалии, Южной Африке и Соединенных Штатах, исследуя прекрасные отели, а также места и культуру вокруг . их.

"Formula 1: Жены, чтобы употребить" (Formula 1: Drive to Survive)

Премьера: 24 февраля

Сезон: 5-й

Где смотреть: Netflix

Это документальный сериал, снятый в сотрудничестве между Netflix и Formula One, чтобы заглянуть за кулис пилотов и гонок Чемпионата мира Формулы-1. Выходит 5-й сезон документального сериала Netflix о "Королевской гонке", который установил новую планку для спортивных шоу. Он будет включать невиданные ранее кадры и интервью с выдающимися личностями Формулы-1.

"Мастера вечеринок" (Party Down)

Премьера: 24 февраля

Сезон: 3-й

Где смотреть: Starz

Третий сезон Party Down выйдет спустя почти 13 лет после второго шоу, которое вышло в эфир еще летом 2010 года. Детали сюжета нового сезона малоизвестны, но команда мечтающих стать актерами молодых людей снова попадет в сюрреалистический мир событий в Лос-Анджелесе.

В новом сезоне Party Down будет представлена ​​значительная часть оригинального актерского состава, которая повторит свои роли, включая Скотта, Кена Марино, Джейн Линч, Мартина Старра, Райана Хансена и Меган Маллалли (из основного актерского состава только Лиззи Каплан не смогла принять участие из-за конфликты разложения). В шоу также появится несколько новых актеров, в частности Тайрел Джексон Уильямс и Зои Чао.

"Ковчег" (The Ark)

Премьера: 1 февраля

Сезон: 1-й

Где смотреть: SYFY

Одну из главных ролей в сериале исполнила Кристи Берк, наиболее известная по роли дочери Эдварда и Беллы в "Сумерках". Шоуранерами сериала выступили Дин Девлин, известный как продюсер сериалов "Противовес" и "Библиотекарь", а также как режиссер фильма "Геошторм", и Джонатан Гласснер, в свое время отвечавший за сценарий сериала "Звездные ворота: SG-1".

Первый сезон сериала получил 12 эпизодов, которые будут выходить по одному разу в неделю, начиная с 1 февраля.

Напомним, UAportal собрал 10 вдохновляющих и мотивационных фильмов, которые стоит посмотреть каждому. Возможно, эти ленты подтолкнут вас к завершению давно запланированных идей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !