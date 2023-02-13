Топ-14 романтических фильмов, которые стоит посмотреть в День святого Валентина

В День святого Валентина одинокие сердца и счастливые парочки вспоминают, что любовь во всех его проявлениях существует, и они ее достойны. Многим хочется прожить эмоции с героями романтических фильмов, затаить дыхание, когда их любовь сталкивается с препятствиями, а то и поплакать, когда все конечно конечно закончится. Предлагаем вашему вниманию 14 фильмов до 14 февраля, которые настроят вас на празднование Дня всех влюбленных.

500 дней лета (2009)

500 дней лета

Культовая романтическая комедия о девушке, которая не верит в настоящую любовь, и о парне, который безумно влюбляется в нее. В центре сюжета – история встречи и расставания, любви и разбитого сердца. Однажды автор остроумных открыток по имени Том встречает секретаршу Саммер. Эта встреча меняет его жизнь навсегда, ведь Саммер совсем не похожа на всех тех, кого знал Том. Они отлично проводят время друг с другом, развлекаются, общаются. Том чувствует, что любит Саммер, но она говорит, что видит в нем только друга.

Жизнь сначала (2008)

Мелодрама о молодых супругах, семейные отношения которых плавно заходят в тупик. Середина 1950-х, Коннектикут. Почти идеальная супружеская пара Уиллеров. Фрэнк – служащий конторы, Эйприл – без пяти минут актриса. Они седьмой год вместе. Посторонним наблюдателям их жизнь кажется воплощением мечты: двое замечательных детишек, кукольный домик на холме и образцовая лужайка рядом.

Жизнь сначала

Однако за фасадом мнимого благополучия кипят нешуточные страсти, омрачающие образцово-показательный быт счастливого семейства. Эйприл надоела роль домохозяйки, обеспечивающей домашний уют, ее тошнит от прикосновений Фрэнка и нервничает голос "любимого" мужчины. Фрэнк спасается на скучной работе, утешает себя флиртом с принтерами и, разговаривая с женой, не скрывает раздражение.

Иллюзия перемен поселяется в доме Уиллеров, когда Эйприл предлагает перебраться в Париж – начать новую жизнь, устроиться стенографисткой в посольство и обрести счастье. Некоторое время немыслимая затея Эйприл кажется супругам единственным выходом, однако это может привести к чему-нибудь лучшему.

Она (2013)

Она

Главный герой фильма, простой писатель Теодор, ведет совершенно серый образ жизни, при этом с трудом переживая расставание со своей любимой женой. Но на его жизненном пути очень неожиданно появляется суперсовременный девайс, а именно мега-гениальная операционная система, способная совершенно точно передавать эмоции и чувства современного человека. Теодор со временем начинает увлекаться этим компьютерным творением, при этом постепенно перестает чувствовать границу между выдумкой и реальностью.

Влюбись в меня, если решишься (2003)

Влюбись в меня, если решишься

Отличная трагикомическая французская мелодрама Яна Самюэля о компании друзей, много лет играющих в любимую детскую игру – "слабо – не слабо". Игра росла вместе с компанией друзей, усложнялась вместе с тем, как жизненные вызовы становились сложнее, и однажды они стали взрослыми. Все изменилось, а они уже не могли отличить игру от жизни, потому что игра была их жизнью. Никто не хотел уступать. Их готовность выполнять любые задачи друг друга часто приводит к ссорам и даже трагедиям, но друзья продолжают играть, как бы тяжело им ни было.

Дневник памяти (2004)

Шедевральная, трогательная и сентиментальная мелодрама о любви и о том, как нелегко пронести искренность чувств через годы и расстояния. События берут начало в доме престарелых, где интересный старичок каждый день читает красивой бабке рукопись любовного романа. Там, в 1940-х годах, в сельской местности американского Юга знакомятся юный сын бедного фермера Ной и молодая дочь богатых аристократов Элли.

Дневник памяти

В них завязывается бурный роман длительностью в один год, а затем ее мать разлучила их навсегда. Он пошел на войну, она стала студенткой престижного колледжа и, как все аристократки, подрабатывала в госпитале. Там нашелся другой любимый из богатой семьи. Он был тяжело ранен, но тоже из богатых, и после выздоровления набился в женихи. "Обручение" продолжалось до конца войны, а когда назначили свадьбу, эту самую Элли из трамвая случайно увидел тот самый вернувшийся с фронта Ной...

Полночь в Париже (2011)

Полночь в Париже

Симпатичная романтическая трагикомедия Вуди Аллена о любви в одном из самых романтичных городов мира. По сюжету голливудский сценарист, переживающий творческий кризис и работающий над книгой, приезжает в Париж со своей невестой. Девушка хочет покупать мебель для дома в Малибу и ходить по экскурсиям, а литератор мечтает о жизни в старом домике и долгих прогулках по городу под дождем. Кроме этого, он очень любит двадцатые годы, времена его литературных идолов, и в один из вечеров машина увозит героя на фантастическую вечеринку, где веселятся Скотт и Зельда Фицджеральд.

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Завтрак в Тиффане (1961)

Завтрак в Тиффане

Культовая мелодраматическая комедия о молодой девушке, которая думала, что не умеет влюбляться, но у жизни свои планы. По сюжету, 19-летняя Голли Голайтли обожает дорогие вещи, богатых поклонников, своего брата Фреда и завтраки с видом на витрину ювелирного магазина. Кто-то считает ее девушкой по вызову, кто-то – авантюристкой. Одни подумают, что она хитра как лиса. Другие решат, что глупа как курица. Но Голли безразлично по мнению других. Она наслаждается жизнью, меняет наряды и ищет богатого жениха. Но однажды этажом выше появляется симпатичный молодой человек и жизнь девушки меняется навсегда.

Красотка (1990)

Успешный бизнесмен Эдвард Льюис готовится заключить крупное соглашение. Он занимается покупкой крупных компаний и перепродажей их по частям. Короче вечер в поездке по городу на шикарной машине, Эдвард снимает проститутку Вивьен, работающую недалеко от Аллеи звезд.

Красотка

Общение с ней не оставляет сдержанного финансиста безразличным. Непосредственность Вивьен, ее милые повадки и искренность заставляют в некотором роде забыть о том, чем она зарабатывает на жизнь. Девушка также очарована манерами нового знакомого и его хорошим отношением.

Проведенные вместе вечер и ночь подталкивают пару к обоюдно выгодному соглашению: Эдвард готов заплатить три тысячи за компанию Вивьен, пока он будет вести дела в городе. За это время пара пройдет через все этапы отношений, столкнется с рядом проблем и испытает букет эмоций. Возможно, новое чувство способно сделать отстраненного Эдварда более благосклонным, что неизменно повлияет на его работу и планы на будущее.

Дом у озера (2006)

Сентиментальная фэнтези-драма о мистическом общении через время архитектора и доктора, живущих в одном доме с разницей в два года. По сюжету, одинокая женщина-терапевт арендует архитектурный памятник – авторский дом на берегу озера Мичиган, из которого она уезжает, поменяв работу. На прощание она оставляет в почтовом ящике письмо для следующего жителя, извиняясь, что ее собачка наследила масляной краской на крыльце.

Дом у озера

Послание читает архитектор, который без всякой задней мысли заселяется в дом своего папы, который несколько лет резвился, так что письмо незнакомки, датированное 2006 годом, тогда как на дворе 2004-й, должно было его по меньшей мере насторожить. Архитектор едет по указанному в письме обратному адресу и обнаруживает, что дом, где должна проживать его корреспондентка, еще только строится. Тогда герой успокаивается и, написав ответ, просто кладет его обратно в свой почтовый ящик. Каково же было его удивление, когда переписка продолжается.

Это бессмысленная любовь (2011)

Прекрасная комедия о любви и любви, боли, а также о том, как много ошибок может наделать человек, если кто-нибудь не заставит его сделать все как следует. В центре сюжета – обычная американская семья – Кел и Эмили Уивер. Однажды семья сталкивается с кризисом среднего возраста. Причем кризис не у Кела, а у Эмили. Она изменила мужу с бухгалтером, имеющим ужасную фамилию Линдхаген.

Это бессмысленная любовь

Впрочем, это и не удивительно, ведь Кел – ужасно скучный и ничем не примечательный мужик, чье единственное достижение в жизни – какие-то успехи в мини-гольфе во времена своей молодости. Кел страдает в одиночестве, но однажды заводит дружбу со странным молодым человеком, который пытается научить его беззаботности холостяцкой жизни.

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Амели (2001)

Светлое, доброе и вдохновляющее кино об удивительной девушке, которая своим внутренним теплом казалось бы способна обогреть весь город. По сюжету Амели живет в Париже и одновременно в своем собственном вымышленном мире. Она травмирована внезапной смертью матери и холодностью отца.

Амели

Девушку увлекают мелочи повседневной жизни: испечь торт, окунуть руку в бочонок риса, представить себе сколько оргазмов происходит в городе в каждый конкретный момент. Она снимает квартиру на Монмартре, ухаживает за кошкой своей соседки-стюардессы Филомены, когда та отправляется в рейс, и шпионит за соседом Дюфайелем.

Однажды Амели находит у себя в квартире подержанную коробку с детскими игрушками и другими сокровищами. Взволнованная этой находкой, она ставит перед собой задачу найти ее владельца. Это ведет к небольшому, но очень милому и душевному приключению.

Признание (2009)

Феерическая романтическая комедия о стервозном и самовлюбленном шефине, которая вынуждена заключить фиктивный брак с сотрудником, чтобы получить право на работу в США. По сюжету, Маргарет Тейт руководит большим нью-йоркским издательством и знает миллион способов как запугать, унизить и подавить своих подчиненных, из которых больше всего достается ее личному помощнику Эндрю. Но парень вынужден все терпеть, поскольку мечтает когда-нибудь стать редактором издания.

Признание

Но однажды иммиграционная служба США, взбешенная тем, что канадка Маргарет пренебрегает процедурой получения визы, объявляет о том, что намерена выслать госпожу Тейт из страны. Но хитрая женщина мгновенно находит решение проблемы: она решает фиктивно выйти замуж за Эндрю. Эндрю соглашается, заставив сначала просить его на коленях и выторговав себе вожделенную должность. Теперь, чтобы обмануть агента иммиграционной службы, парочка "любовников" отправляются к родителям жениха, где Маргарет ждет масса сюрпризов.

Правила съема: Метод Хитча (2005)

Правила съема: Метод Хитча

Замечательная, светлая и остроумная романтическая комедия о специалисте по ухаживаниям, который долго сам не знал, что такое любовь. По сюжету, Алекс Хитченс узнал тайну завоевания любой женщины, используя только свой ум и разные "уловки". Он мастер своего дела, у которого есть свой растущий список клиентов. Однажды к Алексу обращается новый клиент – застенчивый толстяк по имени Альберт. Этот парень нетипичной внешности умудрился влюбиться в своего босса и светскую львицу Аллегру. Алекс знает, что это трудный случай, а значит вызов для его способностей. Но неожиданно возникают дополнительные осложнения.

50 первых поцелуев (2004)

50 первых поцелуев

Остроумная романтическая комедия, основанная на реальной и вовсе, надо сказать, не смешной истории о девушке, потерявшей память и ее любимом, пытающемся оставаться рядом с ней, несмотря на ее амнезию. По сюжету, веселый мужчина по имени Генри Рот долгое время добивался взаимности с симпатичной девушкой по имени Люси. Она полюбила его и очень короткое время молодые люди жили долго и счастливо. Но через некоторое время, девушка попадает в ДТП, в результате которого полностью теряет память. Несмотря на это, Генри не намерена сдаваться и собирается бороться за свою любовь. Правда, для этого Генри придется ежедневно влюблять Люси в себя.

Напомним, если в фильме требуется выполнение опасных элементов при съемках, вместо актеров в кадре появляются каскадеры. Однако некоторые звезды отказываются от услуг каскадеров, предпочитая делать опасные трюки самостоятельно.

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