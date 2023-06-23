Топ-5 действенных приёмов для визуального увеличения глаз
Глаза – зеркало души, на них в первую очередь обращают внимание. Чтобы сделать их более выразительными, стоит просто уметь правильно красится. Мы подскажем вам несколько приёмов, которые помогут визуально увеличить глаза.
Подводка-карандаш
Возьмите белый или бежевый карандаш-подводку и подведите линии с внутренней стороны веки сверху и снизу. Это сделает глаза более выразительными и зрительно их увеличит.
Хайлайтер
Нанесите небольшое количество хайлайтера во внутренние уголки глаза. Светлые оттенки увеличивают глаза и зрительно раскрывают их.
Добавьте глубины
Нанесите ванильные тени для век на все подвижное веко к брови, после чего большой кисточкой для теней нанесите более темный оттенок в наружный уголок глаза и растушуйте вдоль складки веки. Жидкой подводкой или мягким карандашом проведите линию от края радужки по направлению к внешнему уголку глаза. Нижние ресницы не красьте.
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Подкручьте правильно
Начинайте с начала роста ресниц, после чего переходите к середине и заканчивайте на кончиках. Для более отчетливого эффекта повторно подкрутите ресницы вначале их роста.
Тушь
Возьмите тушь для объема и нанесите сначала во внутренний уголок глаза, затем посередине и в наружный угол глаза.
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