Топ-5 методов использования скошенной травы: советы огородников

Для того чтобы придомовая территория всегда выглядела ухоженной, дачники постоянно находят методы борьбы с сорняками и лишней травой. Но куда девать уже скошенную траву. UaPortal подскажет.

Одним из вариантов использования скошенной травы является мульчирование грядок, что оказалось универсальным и полезным агроинструментом. Мульча помогает избавиться от сорняков, обогащает почву полезными элементами и имеет другие ценные характеристики.

Суть в том, что скошенная трава имеет некоторые преимущества над соломой или сеном. Когда скошенный газон попадает в почву, он немедленно начинает отдачу своих полезных микроэлементов, поскольку уже имеет поврежденные стебли. Это позволяет быстрее и эффективнее подпитывать растения и почву.

Мульчирование можно применять под плодовыми кустарниками, цветами, овощами и ягодами. Скошенная трава также используется для приготовления настоя, служащего удобрением для растений. Для этого газонную траву складывают в бочку и заливают водой. После нескольких недель брожения образуется органическая подкормка, которую можно использовать для полива растений.

Кроме того, скошенная трава может использоваться в качестве компоста. После перегнивания она превратится в полезное удобрение.

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Сообразительные дачники находят другие креативные применения скошенной травы. Например, они используют его как "одеяло" для посадок на грядках. Для этого скошенный газон следует тщательно высушить, создать отток для воды во время дождя, а затем укрыть саженцы соломенными домиками. Такой метод помогает оградить растения от морозов и снега во время зимы.

Использование скошенной травы в садовом хозяйстве помогает сделать ухоженную территорию и способствует росту и развитию растений. Такие простые и доступные методы помогают сохранить природные ресурсы и создать уютный садовый уголок.

Напомним, мы уже писали, как использовать скошенную траву.

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