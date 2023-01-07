Топ-5 самых атмосферных современных фильмов о Рождестве

Кто же не любит Новый год и Рождество? Конечно, каждому хочется почувствовать хоть маленькую капельку сказки и праздничного настроения, даже если за окном не лежит снег, а жизнь кажется не такой уж радужной. В тихий приятный вечер укутаться в плед, взять чашку горячего напитка и насладиться атмосферой чуда и хорошего настроения – звучит как отличная идея для каждого. Сегодня предлагаем вам 5 самых атмосферных современных фильмов о Рождестве.

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

Щелкунчик и четыре королевства (2018)

В Рождественские праздники юная Клара готовится вместе с другими получить подарки. Благодаря игре с нитями, она оказывается в другом мире и последовательно посещает три королевства. Здесь девочке придется встретиться с самыми удивительными персонажами, которые сделают ее приключения незабываемыми. Однако счастье и безмятежность не могут длиться вечно. Впереди у героини еще одна страна, где положение дел совсем другое.

Снег, цветы и сладости остаются за спиной, а впереди знакомство с Мышиным королем и его армией. У главного антагониста есть свои причины бороться за власть, но у них нет ничего общего с добром и порядочностью. В подобных ситуациях Клара никогда не оказывалась, потому без помощи девочке точно не обойтись. Осталось выяснить, будет ли справедливость торжествовать в этот раз?

Рыцарь перед Рождеством (2019)

Рыцарь перед Рождеством (2019)

Британский рыцарь волшебным образом переносится с XIV века в 2019 году. Сэр Коул оказывается в маленьком американском городке под Рождество, где встречает умную и добрую школьную учительницу Брук, которая не верит в любовь. Девушка помогает Коулу привыкнуть к современному миру, ведь он считает машины металлическими конями, а официанток называет слугами. Чтобы возвратиться домой, рыцарь должен выполнить таинственный квест. Пока Брук помогает ему разгадать эту загадку, галантный кавалер возвращает девушке веру в любовь. Вскоре Коул задается вопросом, действительно ли он хочет вернуться домой?

В духе Рождества (2022)

Дух Рождества (2022)

Рождественский мюзикл по мотивам старой, как мир, сказки Чарльза Диккенса, в которую добавили юмор и музыкальные номера. О трех духах Рождества и непоправимого скряги.

В канун Рождества духи прошлого, настоящего и будущего выбирают утраченную душу, которая требует морального и эмоционального избавления от грешного существования. В этом году такой душой оказывается успешный бизнесмен Клинт – человек, потерявший страх и совесть. Однако вместо того, чтобы изучить надлежащий урок, Клинт пробуждает личностный кризис в самом призраке Нынешнего, явно уставшем от своего морализаторского образа.

Рождество на двоих (2019)

Счастливого Рождества (2019)

В центре сюжета, Кейт – циничная, хоть и милая девушка, работающая в одном из рождественских магазинов в роли девушки-эльфа. Девушка устала верить в Рождество, ведь в жизни у нее одни неприятности. Кейт постоянно приходится думать, как прожить еще один день, как заработать денег, которых постоянно не хватает. Постоянные долги, неустроенность в личной жизни, неудовлетворенность собой все это приводит к циничности. Не без зависти наблюдает она за улыбающимися покупателями в магазине, которые готовят рождественские подарки своим близким. Вот только Кейт никому не нужна, а потому вся рождественская красочная мишура и звон колокольчиков вызывают у нее горькое разочарование и злобу. Но когда в магазине появляется очаровательный парень Том, героиня меняет взгляды на жизнь.

Любите Куперов (2015)

Любите Куперов (2015)

Куперы – среднестатистическая обычная и крупная американская семья, состоящая из четырех поколений совершенно разных людей которых кроме кровного родства объединяет и то, что раз в год они собираются все вместе чтобы провести новогодние праздники и Рождество. Старая семейная пара Шарлотта и Сэм решают собрать всех своих родственников вместе за одним праздничным столом. Но в этот год есть неприятный повод для их общего сбора. После праздников эта пожилая пара намерена объявить своим детям и родственникам что они разводятся.

У многих родственников есть дела и важнее и каждый погружен в свои проблемы. Но все же отдавая дань неизменной традиции, они собираются и в этот год.

Напомним, UAportal рассказал о 7 лучших украинских рождественских фильмах, которые стоит смотреть всей семьей.

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