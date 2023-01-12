Топ-5 советов, которые помогут сохранить маникюр и кожу рук во время уборки

Руки всегда у нас перед глазами, каждое взаимодействие с людьми и предметами обычно сопровождается использованием ваших утонченных конечностей. Однако обыденные дела могут испортить их внешний вид. Ежедневное мытье посуды, приготовление пищи, уборка – не успели выйти из салона, а маникюр и кожа рук снова нуждаются в уходе. Сегодня расскажем, как сохранить ваши руки в хорошем состоянии, и при этом оставить дом чистым, а обязательные дела выполненными.

Используйте перчатки

Если вам действительно ценна красота рук и работа мастера маникюра – привыкайте к перчаткам во время уборки. Теперь резиновые перчатки – обязательный атрибут вашей каморки с бытовой химией. Этот аксессуар не только сохранит покрытие ногтей неизменным дольше, но и защитит кожу рук от сухости, шелушения, раздражений и химических ожогов.

Заметим, если у вас длинные ногти заостренной формы или выполняете работу с высококонцентрированной бытовой химией, используйте плотные резиновые перчатки. В других случаях можно ограничиться более удобными латексными или нитриловыми.

Температура воды

Мытье рук горячей водой не только портит результат полимеризации искусственного покрытия, но и оказывает негативное влияние на кожу. Также холодная вода может вызвать шелушение кожи. Не только во время уборки или мытья посуды, но и просто для мытья рук лучше всего использовать теплую воду, но не горячую.

Выбор очищающих средств

Если вы регулярно используйте перчатки, можно не обращать внимания на состав и характеристику бытовой химии. Если же эта привычка еще не вошла в ваш быт, обязательно выбирайте деликатные средства к коже, экологичные и биоразлагаемые, с нейтральным уровнем pH или на основе натуральных компонентов.

Аналогичная ситуация с инструментами и аксессуарами для уборки. Замените губку или скребок для мытья посуды на щетку с ручкой, тряпки для пола и пыли – на швабру и пипидастр, салфетки для стекла – на очиститель с ручкой.

Откажитесь от кускового мыла

Вам нужно очищающее средство с нейтральным кислотно-щелочным балансом. Поэтому во время покупки мыла в супермаркете отойдите от полки с кусочными жесткими вариантами и присмотритесь к деликатному жидкому. Уверяем, вы почувствуете разницу: вам перестанет казаться, что кожа пересохла как на морозе.

Не злоупотребляйте антибактериальным средством

Если только вы не обязаны обрабатывать им руки в силу профессии – используя санитайзер, вы скорее всего злоупотребляете им, как и большинство пользователей. Флакончики с этими средствами предназначены исключительно для тех редких ситуаций, когда вымыть руки просто негде. И почти все они содержат спирт, который и удаляет микроорганизмы из рук. А еще лишает ваших рук природного защитного барьера. После этого кожа рук становится сухой и морщинистой. Если вы все же не можете отказаться от этих средств, хотя бы наносите их только на ладони, не обрабатывая тыльную часть кистей. И при этом не забывайте регулярно увлажнять руки кремом.

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