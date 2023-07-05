Топ-5 способов продления срока годности вина, которые помогут сохранить его вкус

Закупоренная бутылка вина сохраняется годами, при этом вкус вина становится только лучше. Но после открытия срок его годности сильно сокращается. Как продлить жизнь напитку без ухудшения вкусовых качеств подскажет UaPortal.

Поставьте его в холодильник

Поставьте откупоренное вино в холодильник. При этом оно должно быть закрыто. Таким образом, замедлится процесс окисления. Открытое красное вино может храниться в холодильнике около 3 дней, белое – 5 дней. В то же время сладкие вина хранятся несколько недель.

Перед тем как разлить вино по бокалам, вытащить его из холода за 20 минут до приема.

Используйте полиэтиленовую тару для игристых вин

Такое вино нельзя снова закупорить, поэтому следует перелить его пластиковую тар. Таким образом пузырьки не выйдут, а кислород не попадет в бутылку.

Перелейте остатки вина в меньшую бутылку

Остатки вина лучше перелить в бутылку меньшего размера и поставить в холодильник. Это замедлит процесс деградации.

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Используйте винную помпу

Помпа поможет удалить избыток кислорода и замедлит процесс окисления.

Храните пробку от шампанского

Если вы часто пьете шампанское, купите новые пробки для бутылок. После открытия бутылки шампанского, пробка повторно в бутылку уже невозможно вернуть, а вот новой можно ее закрыть.

Такие виды пробок при закрытии бутылки расширяются и затягиваются, от чего внутри бутылки увеличивается давление.

Напомним, мы уже писали, как выбрать качественное вино.

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