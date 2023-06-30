Топ-7 опасных растений, которые могут неожиданно появиться в вашем саду: несут угрозу здоровью и жизни

Иногда вы можете замечать, что в вашем саду появились неизвестные растения. От них следует избавляться, ведь они могут быть ядовитыми. Мы расскажем вам о 7 самых опасных растениях, которые губительно влияют на здоровье и даже могут убить.

Гигантский борщевик

Это растение выростает до трех метров в высоту. У него толстые и щетинистые стебли, а белые цветы собраны в пучки. Сок гигантского борщевика фототоксический. Если вы его коснитесь и сок попадет под солнечный свет, кожа может заболеть фитофотодерматитом – на ней появятся огромные болезненные пузыри.

Аконит

Все части аконита очень ядовиты, включая цветы. При тяжелом отравлении появляется сердечная аритмия, паралич сердца и проблемы с дыханием. Симптомами отравления являются рвота, головокружение и диарея. Даже прикосновение к растению может вызвать проблемы с дыханием и сердцем.

Папоротник обыкновенный

При его повреждении, листья производят цианистый водород. Кроме того, в нем содержатся канцерогены, которые при поедании вызывают рак пищевода и желудка.

Крапива

Прикосновение к стеблям вызывает сильную боль, зуд, покраснение, маленькие волдыри и онемение.

Английский плющ

Прикосновение к плющу вызывает отек и одышку, а попадание сока на кожу – дерматит, зуд и сыпь.

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Лабурнум

Все его части лабурнума чрезвычайно ядовиты. Если его съесть, то может появиться тошнота и рвота, а в больших дозах он приводит к смерти.

Белена черная

Все части растения очень токсичны и раздражают кожу. Ее употребление белены может привести к летальному исходу.

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