Топ продуктов, которые способны избавить от изжоги, если нет таблеток под рукой

Если вы страдаете изжогой, а под рукой нет таблеток, помочь избавиться от неприятного ощущения могут отдельные продукты. Однако заметьте, что самолечением заниматься не стоит, лучше по возможности обращаться к специалистам, чтобы они определили, от чего у вас появляется изжога.

Как известно, изжогу могут вызвать алкоголь, курение, жирная пища, шоколад, кофе, фруктовые соки, острая, сладкая, кислая, пряная пища, свежая выпечка, газированные напитки.

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Одним из простых и действенных способов избавления от изжоги есть прием щелочной минеральной воды. Также избавиться от нее может помочь имбирь. Из него лучше делать настой без сахара и принимать его после еды.

Также хорошо тушит пожар в пищеводе молоко, которое смывает желудочную кислоту, а также связывает ее в желудке – этому способствуют противовоспалительные компоненты и белки.

Еще один продукт, который поможет, это йогурт – натуральный и без сахара. Иначе изжога только усилится.

Еще один доступный продукт, способный побороть изжогу – банан. Он нормализует пищеварение и гасит кислоту, обволакивая стенки пищевода. Тонус пищеварительной системы нормализуется благодаря витаминам и микроэлементам.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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