Топливо дорожает или дешевеет: что происходит с ценами на украинских АЗС

На украинских АЗС существенно снизили стоимость бензина А-95. По состоянию на 20 марта средняя цена составляет 55,84 грн/л, что на 12 копеек дешевле накануне.

В целом с начала недели бензин подешевел на 83 коп./л, что соответствует ранее сделанному прогнозу о возможном удешевлении примерно на 1 грн/л в ближайшие дни. Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", 19 марта крупные сети АЗС установили цены в диапазоне 51,9-58,99 грн/л.

Высокая стоимость зафиксирована на WOG и ОККО – 58,99 грн/л. В категорию самых дорогих также вошли:

Neftek, SOCAR, "Рур групп" – 57,99 грн/л

Shell – 57,95 грн/л

Где самый дешевый бензин?

Самые низкие цены на горючее зафиксированы на АЗС RLS, где бензин стоит 51,9 грн/л. Кроме того, выгодные предложения предлагают:

"Фактор" – 52,5 грн/л

"БРСМ-Нафта" - 52,8 грн/л

"Авантаж 7" – 52,95 грн/л

SUN OIL – 52,99 грн/л

Motto – 53,05 грн/л

Чего ждать от цен на бензин?

Как сообщает delo.ua, в ближайшие дни стоимость бензина в Украине существенно снизится. Эксперты прогнозируют, что к концу текущей недели (до 23 марта) цены могут упасть еще на 1 грн/л.

Основным фактором удешевления является снижение спроса. Поэтому автозаправочные станции вынуждены искать способы привлечения клиентов и пересматривать ценовую политику.

"Объемы потребления в марте 2025 года на 10-15% ниже, чем в марте 2024-го, что зависит от региона и вида горючего. Больше всего сократились продажи бензина, хотя и реализация дизельного горючего уменьшилась. Это связано с тем, что грузовые перевозки еще не возобновились после февраля. Сейчас находятся в непростой ситуации", – объясняет основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Ранее мы рассказывали, что эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на горючее.

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