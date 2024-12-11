Трамп хочет немедленного прекращения войны: подробности встречи с Зеленским в Париже. Встреча Трампа, Зеленского и Макрона в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский во время первой встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом после американских выборов призвал к предоставлению Украине четких гарантий безопасности в любом мирном урегулировании с Россией.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с деталями дискуссии 7 декабря.

Во время переговоров с участием Трампа, Зеленского и президента Франции Эмманюэля Макрона обсуждались ключевые аспекты прекращения войны, хотя конкретных деталей относительно условий мира не озвучили. .

По словам источников, Трамп вел себя "доброжелательно, уважительно и открыто", демонстрируя готовность слушать, хотя решение о возможном мирном соглашении он пока не принял.

Украинская сторона подчеркнула, что одного лишь прекращения огня будет недостаточно, поскольку президент РФ Владимир Путин может нарушить его в любой момент, как это уже случалось ранее. "Нужны жесткие гарантии безопасности", — подчеркнули представители Украины на встрече.

По мнению Зеленского, "Вашингтон должен оставаться по-настоящему сильным", ведь Путин опасается только "Трампа и, возможно, Китая".

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Президент Франции использовал встречу, чтобы отметить роль европейских стран в поддержке Украины, а также готовность более равномерно разделить бремя безопасности с США.

Макрон и Зеленский совместно объяснили Трампу, что Путин в 2024 году — это уже другой политик, чем тот, с которым Трамп имел дело в 2017 году.

Источники подчеркнули, что, несмотря на предыдущую критику Зеленского со стороны Трампа во время предвыборной кампании, в Париже бывший президент США демонстрировал значительно более "умеренный" и "личностный" подход. Его команда считает "построение личных отношений" ключевым элементом дипломатии Трампа.

Reuters подчеркивает, что Украина ожидает более конкретных ответов относительно позиции США по поводу предстоящих переговоров с Россией и гарантий безопасности, от которых зависит длительное прекращение войны.

Напомним, Трамп заявил, что Путин проиграл войну.

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