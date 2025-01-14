Трамп объяснил, почему не встретился с Путиным до инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп объяснил, почему не встретился с российским лидером Владимиром Путиным до инаугурации и заявил, что такая встреча состоится после его вступления в должность.

"Я знаю, что он (Путин, - ред.) хочет встретиться, и я планирую сделать это очень быстро. Я бы провел встречу раньше, но... для определенных вещей нужно находиться в Офисе. Для этого необходимо быть в должности", – заявил Трамп. Об этомсообщает Reuters.

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Он не уточнил, когда может состояться встреча с Путиным. Однако если такая встреча произойдет, это будет первый контакт между президентами США и России с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее конгрессмен США Майк Уолтц, назначенный Трампом советником по национальной безопасности, предположил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным может состояться "в ближайшие дни или недели".

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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