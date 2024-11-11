Трамп планирует посадить Украину и РФ за стол переговоров в первый день в должности - AP

Дональд Трамп озвучил свои планы в случае победы в президентских выборах США. Во время публичного выступления он прокомментировал обвинения в потенциальном диктаторстве, отметив, что будет действовать как диктатор "только в первый день".

По словам кандидата, его первоочередные задачи будут включать в себя масштабные изменения в миграционной политике, образовательной сфере и федеральном управлении. Среди конкретных планов – массовая депортация мигрантов, отмена образовательных инициатив администрации Байдена и увольнение значительного количества федеральных служащих. Об этом пишет АР.

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Трамп также намерен помиловать участников событий 6 января 2021 года в Капитолии и приложить усилия по началу переговоров между Украиной и россией. Отдельно он отметил важность закрытия границ и расширение добычи энергоресурсов.

По информации пресс-секретаря Каролин Ливитт, в течение первой недели президентства планируется подписание десятков указов.

Напомним, Трамп одержит победу на выборах с вероятностью 91%.

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