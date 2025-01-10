Трамп планирует провести встречу с Путиным: продолжается подготовка

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным, однако пока не назвал конкретную дату переговоров. Выступая перед губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго, Флорида, Трамп сообщил, что Путин выразил готовность к встрече, и сейчас идет подготовка к этому событию.

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"Он хочет встретиться, и мы работаем над этим", – сказал Трамп, добавив, что хотя дата переговоров еще не определена, вопрос обсуждается. Об этом сообщает Reuters.

Также Трамп отметил, что Путин неоднократно публично выражал желание провести встречу, и отметил необходимость прекращения войны в Украине.

Кремль пока не прокомментировал заявление Трампа. Однако ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Москве положительно оценят готовность Трампа к диалогу после его инаугурации 20 января.

Напомним, в команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине.

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