Трамп планує провести зустріч з Путіним: триває підготовка

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готується до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, проте поки що не назвав конкретної дати переговорів. Під час виступу перед губернаторами-республіканцями у своїй резиденції в Мар-а-Лаго, Флорида, Трамп повідомив, що Путін висловив готовність до зустрічі, і наразі йде підготовка до цієї події.

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"Він хоче зустрітися, і ми працюємо над цим", – сказав Трамп, додавши, що хоча дата переговорів ще не визначена, питання обговорюється.Про це повідомляє Reuters.

Також Трамп зазначив, що Путін неодноразово публічно висловлював бажання провести зустріч, і наголосив на необхідності припинення війни в Україні.

Кремль наразі не прокоментував заяву Трампа. Однак раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Москві позитивно оцінять готовність Трампа до діалогу після його інавгурації 20 січня.

Нагадаємо, у команді Трампа розповіли, коли можуть завершити війну в Україні.

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