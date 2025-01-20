Трамп пообещал завершить войну в Украине как можно быстрее: подробности

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец войне в Украине и поручил своей команде подготовить телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным сразу после инаугурации "Я прекратю войну в Украине. Положу конец хаосу на Ближнем Востоке. .

Трамп дал задание своим помощникам организовать звонок Путину в первые дни после его вступления в должность, чтобы договориться о личной встрече в ближайшие месяцы. Цель переговоров — обсуждение путей завершения войны в Украине. время митинга в Вашингтоне в преддверии инаугурации.

Хотя ранее Трамп заявлял, что сможет остановить конфликт за один день после вступления в должность, аналитики сомневаются, что это возможно.

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Команда Трампа по национальной безопасности работала над планом телефонного разговора с Путиным еще за несколько недель до инаугурации. Дата звонка пока не определена.

Швейцария и Сербия уже заявили о готовности организовать переговоры между Трампом и Путиным.

По данным CNN, подход Трампа существенно отличается от стратегии действующего президента Джо Байдена, не имевшего прямых контактов с Путиным на протяжении почти трех лет. Трамп считает, что непосредственный диалог с российским лидером является ключевым для завершения войны.

На данный момент остается непонятным, будет ли Трамп продолжать политику администрации Байдена по оказанию военной помощи Украине.

Однако, судя по его предыдущим заявлениям, финансирование восстановления Украины со стороны США маловероятно.

Напомним, Франция и Британия не исключают отправку миротворческих войск в Украину.

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