Трамп пообіцяв завершити війну в Україні якнайшвидше: подробиці

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що має намір покласти край війні в Україні та доручив своїй команді підготувати телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним одразу після інавгурації. "Я припиню війну в Україні. Покладу край хаосу на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні".

Трамп дав завдання своїм помічникам організувати дзвінок Путіну в перші дні після його вступу на посаду, щоб домовитися про особисту зустріч у найближчі місяці. Мета переговорів — обговорення шляхів завершення війни в Україні.Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела, а також сам Трамп під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації.

Хоча раніше Трамп заявляв, що зможе зупинити конфлікт за один день після вступу на посаду, наразі аналітики сумніваються, що це можливо.

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Команда Трампа з національної безпеки працювала над планом телефонної розмови з Путіним ще за кілька тижнів до інавгурації. Дата дзвінка поки не визначена. Американські та російські чиновники можуть почати підготовку до особистої зустрічі одразу після того, як Трамп обійме посаду.

Швейцарія та Сербія вже заявили про готовність організувати переговори між Трампом і Путіним.

За даними CNN, підхід Трампа суттєво відрізняється від стратегії чинного президента Джо Байдена, який не мав прямих контактів із Путіним протягом майже трьох років. Трамп вважає, що безпосередній діалог із російським лідером є ключовим для завершення війни.

На цей момент залишається незрозумілим, чи буде Трамп продовжувати політику адміністрації Байдена щодо надання військової допомоги Україні. Він також не уточнив, які гарантії безпеки готовий запропонувати президенту Зеленському та які умови висуватиме для відновлення України.

Однак, судячи з його попередніх заяв, фінансування відновлення України з боку США є малоймовірним.

Нагадаємо, Франція та Британія не виключають відправку миротворчих військ до України.

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