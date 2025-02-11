Трамп прокомментировал вопрос предоставления США доступа к недрам Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить Соединенным Штатам доступ к добыче ценных минералов на своей территории в обмен на военную помощь. Он подчеркнул, что ожидает реализации такой договоренности независимо от дальнейшего развития войны и возможных переговоров.

Трамп отметил, что Украина согласилась предоставить США возможность добывать редкоземельные минералы в обмен на поддержку. Он подчеркнул, что это соглашение его особенно интересует. Об этом пишет The New York Post.

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По его словам, он потребовал получить эквивалент 500 миллиардов долларов в виде доступа к редкоземельным минералам, и Украина согласилась. Трамп подчеркнул, что украинская земля имеет чрезвычайную ценность из-за наличия редкоземельных минералов, нефти и газа, и подчеркнул, что хочет гарантий под американские финансовые вложения, ведь США тратят на поддержку Украины сотни миллиардов долларов.

Он также заявил, что будущее Украины остается неопределенным - она может договориться с Россией или не договориться, остаться независимой или перейти под контроль РФ. Однако, независимо от того, американские инвестиции уже сделаны, и Трамп хочет их вернуть.

Президент США также выразил мнение, что дальнейшая безвозмездная помощь Украине "бессмысленна".

Напомним, Трамп заявил, что Путин войной в Украине разрушает Россию.

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