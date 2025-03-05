Трамп в Конгрессе: Республиканцы в восторге, демократы критикуют

Республиканцы заявили, что "Америка вернулась" после совместной речи президента Дональда Трампа в Конгрессе, в то время как демократы назвали речь "странной". Особенно обсуждалось поведение демократических законодателей, которые не встали в знак уважения к 13-летнему DJ Даниэлю, выжившему после рака, во время выступления Трампа.

Речь сопровождалась частыми овациями со стороны республиканцев, однако была прервана несколькими демонстративными действиями со стороны демократов. Лидер большинства в Палате представителей Стив Скалис назвал речь "феноменальной", пишет Fox News.

"Он изложил так много того, что он сделал всего за 6 недель, а также рассказал о том, что предстоит сделать для того, чтобы вернуть страну в нужное русло", — он.

Напомним, что накануне 47-й президент США Дональд Трамп выступил с совместной речью в Конгрессе.

Среди других речь президента также поддержали сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, сенатор Майк Ли, республиканец от Юты, назвав её "выдающейся". Вместе с тем демократический сенатор Лиза Блант Рочестер, демократ от Делавэра, заявила, что речь президента была "странной".

В то же время республиканцы раскритиковали демократов за неуважение к маленькому 13-летнему ребенку, который был гостем на этом мероприятии. Отмечается, что демократы не встали и не выразили уважение DJ Даниэлю, который борется с раком головного мозга.

В частности республиканец от Миссури, сенатор Эрик Шмитт, назвал это позором.

"Демократы действительно опозорили себя. Они даже не встали для DJ, который выжил после рака", - сказал он в комментарии для прессы.

Комментируя выступления президента США сенатор Берни Сандерс от Вермонта сказал Fox News Digital, что тот сделал совсем немного.

В то же время республиканец, сенатор Берни Морено из Огайо считает, что Дональд Трамп уже проделал достаточно важной работы.

"Америка вернулась. Так он начал, так он и закончил. Большая гордость, и посмотрите на разницу между этим и Джо Байденом", - сказал он.

В то же время демократ из Делавэра, сенатор Крис Кунс отметил, что Трамп уделил время необходимости снизить цены для обычных американцев. Республиканец от Джорджии Майкл Коллинз при этом назвал президента США знающим и уверенным в своих делах.

"Я также видел человека, который умеет точно донести до американцев то, что он хочет сделать", — сказал Коллинз.

Отметим, что выступление Дональда Трампа пытались прервать представители демократов. В частности одному из них, Элу Грину, пришлось покинуть зал заседания после того как он выражал недовольство высказываниями президента США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время выступления в Конгрессе рассказал о письме, которое он получил от президента Украины Владимира Зеленского.