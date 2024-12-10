Трамп заявил, что Мексика и Канада должны присоединиться к США

Во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что Канада может стать 51-м штатом США, если 25% пошлины, которые Вашингтон планировал ввести, нанесут серьезный удар по канадской экономике.

По информации Fox News, Трюдо срочно прибыл в имение Трампа во Флориде после публичной угрозы введения высоких пошлин из-за якобы недостаточного контроля Канады над потоком наркотиков и нелегальных мигрантов на американскую границу.

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В ходе переговоров Трамп обвинил Канаду в торговом дефиците США, который, по его мнению, превышал $100 млрд. Когда Трюдо заявил, что такие тарифы разрушат канадскую экономику, Трамп саркастически предложил сделать Канаду 51 штатом США, намекнув, что премьер мог бы стать губернатором одного из канадских штатов.

Это предложение вызвало нервный смех у Трюдо и собравшихся, однако Трамп настаивал, что ситуацию следует решить быстро во избежание введения тарифов.

"Мы субсидируем Канаду на сумму свыше $100 млрд. в год. Мы субсидируем Мексику почти на $300 млрд. Мы не должны этого делать. Почему мы субсидируем эти страны? Пусть станут новыми штатами вместо субсидий", – сказал он.

Напомним, Трамп заявил, что Путин проиграл войну.

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