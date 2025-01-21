Трамп заявил, что Путин войной в Украине разрушает Россию

В первый день своего второго президентского срока Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов достичь договоренности, а Россия находится в сложной ситуации, мотивирующей Владимира Путина к переговорам.

В ходе общения с журналистами о российско-украинской войне Трамп сказал: "Зеленский хочет заключить соглашение". Как сообщает " Голос Америки ", Трамп сделал это заявление вечером инаугурационного дня по прибытии в Белый дом.

Он также выразил мнение, что Путин должен быть заинтересован в переговорах, ведь без соглашения Россия несет серьезные потери. "Я думаю, Россия сталкивается с большими проблемами. Взгляните на инфляцию в России... Я надеюсь, что он захочет заключить соглашение", – отметил Трамп.

Бывший и нынешний президент также отметил, что война наносит России значительный ущерб: "Не думаю, что Путин доволен ситуацией. Он справляется, но большинство ожидали, что война завершится через неделю, а она длится уже три года".

Комментируя санкции против России, Трамп подчеркнул, что предпочитает пошлины, которые, по его мнению, более эффективны.

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Он также сообщил о планах встретиться с Владимиром Путиным, хотя не уточнил деталей или сроков, лишь отметив, что это может произойти "достаточно быстро".

Трамп подтвердил, что стремится как можно быстрее добиться завершения войны и повторил свою позицию, что эта война "никогда не должна была начаться".

Отдельно он упомянул о помощи Украине, заявив, что США оказывают большую поддержку, чем другие страны НАТО. "НАТО должно платить больше. Они должны выделять 5% ВВП на оборону", – подчеркнул Трамп.

Сейчас ни одна страна НАТО, включая США, не тратит такую долю бюджета на оборонные нужды.

Напомним, команда Байдена хочет использовать замороженные российские активы с целью давления на кафиров во время переговоров.

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