Трансгендерный мужчина в Индии родил ребенка (фото)

Трансгендерная пара Зия Павал и Захад из штата Керала на юге Индии стали родителями. Об этом они сообщили в соцсетях.

Новоиспеченные родители в Инстаграме опубликовали фото, на котором изображена крошечная ручка младенца и написали, что их ребенок родился 8 февраля утром. Она весит 2,920 кг.

Читайте также: Трансгендер проиграл в женском плавании другому трансгендеру

Зия Павел написала в соцсетях, что ее партнер Захад родил, однако не указала кого именно – мальчика или девочку. Она также не сказала, какое имя они выбрали для младенца.

Однако чуть позже она показала видео, как Захад готовился к родам. На этих кадрах можно увидеть новорожденного ребенка, вернее его ножку.

В комментарии BBC Зия Павал сказала, что Захад после родов чувствует себя хорошо, так же чувствует себя и малыш.

По ее словам, ребенок родился из-за кесарева сечения в больнице Государственного медицинского колледжа, потому что на момент родов у Запада был высокий уровень сахара в организме.

21-летняя Зия Павал и ее партнер 23-летний Захад живут в южном индийском штате Керала. Они как раз находились в процессе смены пола, когда решили стать родителями. В период беременности Захад перестал пить гормоны, чтобы безопасно выносить ребенка.

Захад, называющий себя только по имени, при рождении был женщиной, а теперь идентифицирует себя как мужчина. Зия же наоборот родилась мужчиной, однако сейчас идентифицирует себя как женщину.

Зия и Захад говорят, что их опыт может быть редким в Индии, потому что "насколько нам известно, никто еще не называл себя биологическим отцом в сообществе трансгендеров". Сообщается, что министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж поздравила трансгендерных партнеров с рождением ребенка и выразила желание встретиться с ними лично.

Напомним, в прошлом году в октябре мамой стала известная украинская теннисистка Элина Свитолина. У нее родилась девочка.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!