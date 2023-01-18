Трехдневная волна магнитных бурь накрыла Землю: когда закончится и как защититься

Половина января прошла относительно спокойно, несмотря на недолгую геомагнитную волну в начале месяца, однако уже с 17 числа интенсивная магнитная буря накрыла Землю. Эта волна будет трёхдневной, но мощной.

Как сообщают исследователи Meteoagent, в первый день этой волны мощность только начала расти и показатель равнялся 3 баллам, однако уже 18 января увеличился до 4 баллов. Ожидается, что 19 января показатель вырастет до 5 баллов.

Прогноз магнитных бурь

Во время геомагнитных штормов человек может ощущать головные боли и мигрень, быстрое сердцебиение, бессонницу, общее недомогание и увеличивать или снижать давление. Чаще дискомфорт или боли во время погодных изменений испытывают люди, имеющие какие-либо врожденные или приобретенные заболевания.

Чтобы обезопасить организм, важно соблюдать несколько простых правил. Они могут показаться максимально простыми и общеизвестными, однако следует добавить эти пункты в распорядок дня.

Для начала, чаще дышите свежим воздухом, для этого вы можете выходить на прогулку или просто проветривать комнату.

Добавьте в рацион полезные продукты, начните со свежих овощей и зелени.

Уменьшите количество выпитого на день кофе.

Старайтесь избегать стресса и вовремя ложиться спать, чтобы организм успевал восстановить силы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ученые рассказали, как сочетание кофе и сигарет может навредить вашему организму. К тому же, специалисты отметили, что обычный кофе сам по себе не так и опасен.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !