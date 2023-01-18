Триденна хвиля магнітних бур накрила Землю: коли закінчиться та як захиститися

Половина січня пройшла відносно спокійно, не зважаючи на недовгу геомагнітну хвилю на початку місяця, проте вже з 17 числа інтенсивна магнітна буря накрила Землю. Ця хвиля буде триденною, але потужною.

Як повідомляють дослідники Meteoagent, в перший день цієї хвилі потужність тільки почала зростати і показник дорівнював 3 балам, проте вже 18 січня збільшився до 4 балів. Очікується, що 19 січня показник зросте до 5 балів.

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Під час геомагнітних штормів людина може відчувати головний біль та мігрень, швидке серцебиття, безсоння, загальне нездужання та збільшувати або знижувати тиск. Найчастіше дискомфорт або болі під час погодних змін відчувають люди, які мають будь-які вроджені або набуті захворювання.

Аби убезпечити організм, важливо дотримуватися декількох простих правил. Вони можуть здатися максимально простими та загальновідомими, проте варто додати ці пункти до розпорядку дня.

Для початку, частіше дихайте свіжим повітрям, для цього ви можете виходити на прогулянку або просто провітрювати кімнату.

Додайте до раціону корисні продукти, розпочніть із свіжих овочів та зелені.

Зменшіть кількість випитої на день кави.

Намагайтесь уникати стресу та вчасно лягати спати, аби організм встигав відновити сили.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці розповіли, як поєднання кави та цигарок може нашкодити вашому організму. До того ж, спеціалысти зазначили, що звичайна кава сама по собі не така й небезпечна.

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