Третий день в Украине проходят митинги против закона по НАБУ и САП: подробности (фото)

В Украине уже третий день подряд проходили массовые акции протеста против закона №12414, который, по словам участников, фактически нивелирует независимость НАБУ и САП. Протесты охватили Киев, Харьков, Львов, Днепр, Тернополь, Запорожье, Полтаву, Луцк, Винницу и другие города.

Об этом пишет Общественное. В Киеве митинг традиционно проходил у театра имени Франко. На акцию собрались тысячи людей, которые выкрикивали лозунги в поддержку антикоррупционных органов и держали развернутый флаг Украины. Позже к собравшимся присоединилась народная депутат Марьяна Безугла, которая голосовала за закон. Протестующие встретили ее лозунгами "Безуглу вон" и "Безуглая — черт", обвиняя в поддержке инициативы, подрывающей независимость НАБУ и САП. Активист Олег Симороз призвал ее сложить мандат. В ответ Безугла вспомнила о своих инициативах по мобилизации и раскритиковала главнокомандующего ВСУ, призывая к его отставке.

В Украине проходят массовые протесты. Источник: Общественное В Украине проходят массовые протесты. Источник: Общественное

В Украине проходят массовые протесты. Источник: Общественное В Украине проходят массовые протесты. Источник: Общественное

В Харькове на площади Свободы собралось более 300 человек. Во Львове акция проходила у памятника Шевченко, где звучали лозунги в защиту НАБУ и САП. Львовский городской совет в этот же день принял обращение к президенту и парламенту с требованием вернуть положения, гарантирующие независимость антикоррупционных структур.

В Украине проходят массовые протесты. Источник: Общественное В Украине проходят массовые протесты. Источник: Общественное

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В Запорожье на протест вышли около 50 человек. По словам одной из участниц, она пришла не только ради НАБУ, но и чтобы защищать демократические принципы. В Днепре протестующие отметили, что давление на власть дает результат и пообещали продолжить акции, если ситуация не изменится. Подобные собрания прошли в Полтаве, Тернополе, Луцке и Виннице. Во всех городах протестующие выражали возмущение законом, принятым 22 июля, и призвали поддержать новый президентский законопроект №13531, направленный на усиление НАБУ и САП.

Между тем президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду альтернативный законопроект №13533, который, как отмечается, преследует цель гарантировать институциональную независимость антикоррупционных органов. Инициативу поддержали сами НАБУ и САП, призвав парламент как можно быстрее ее принять. Среди положений документа — запрет генеральному прокурору влиять на работу прокуроров САП, обязательное прохождение полиграфа работниками НАБУ, имеющими доступ к гостайне, и передача дел между ведомствами при согласовании руководителей НАБУ и САП.

Напомним,Зеленский подал в Совет законопроект с нормами о независимости НАБУ и САП.

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