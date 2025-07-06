Третий прилет за неделю: РФ атаковала дроном ТЦК и СП в Кременчуге, вспыхнул пожар, повреждена многоэтажка (видео)

В воскресенье, 6 июля, около 9:35 враг нанес воздушный удар БпЛА по городу Кременчуг Полтавской области.

Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ.

"В результате атаки произошло попадание вражеских БпЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки – ред.), а также в жилой дом рядом", – говорится в сообщении.

Предварительно среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы.

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Ранее 6 июля Воздушные силы ВС Украины предупредили о ударных БПЛА, которые приближаются к Кременчугу с востока и запада. Впоследствии в городе раздались взрывы.

И.о. начальника ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате вражеской атаки на Кременчугский район Полтавской области 6 июля возник пожар на территории частного домовладения.

Ранее мы рассказывали, что РФ совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину.

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