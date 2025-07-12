Третья платежка за газ: кому из украинцев придется заплатить до 900 грн

В Украине, кроме платежей за потребленный газ и его транспортировку, существует еще одна оплата. Она может варьироваться от 100 до 900 гривен.

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", все потребители газа должны оплачивать техническое обслуживание газовых сетей в жилых домах – так называемую третью платежку. Об этом сообщает "24 Канал" со ссылкой на Газсети.

Как отметили в компании, расходы на ремонт и обслуживание газовых сетей в домах не включаются в стандартную платежку за распределение газа.

Оператор ГРМ обязан за свой счет проводить обследование, ремонт и, при необходимости, модернизацию газораспределительных сетей до ввода в дом. Расходы на содержание внутренних газовых коммуникаций в домах возлагаются на их владельцев, совладельцев или управляющих, что формирует так называемую третью платежку.

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Сколько придется заплатить за так называемую третью платежку

Расходы на техническое обслуживание газовых сетей могут варьироваться от 100 до 900 гривен, в зависимости от типа дома.

Речь идет об обслуживании газопроводов, которые расположены в подъездах и на фасадах зданий, то есть за пределами квартир.

После проверки сетей специалисты распределяют общую стоимость работ пропорционально среди всех владельцев квартир, подключенных к газопроводу. Чем больше квартир в доме и короче длина газовых коммуникаций, тем ниже будет сумма третьей платежки за газ.

Обслуживание газовых приборов и газопроводов в квартирах осуществляется по отдельному договору между владельцем и газовой компанией, и полностью оплачивается потребителем. Стоимость услуг зависит от количества приборов. Например, очистка газовой плиты может стоить около 360 гривен.

В частном доме владелец жилья полностью покрывает расходы на обслуживание газовых приборов, а также внешних и внутренних газопроводов. Стоимость этой услуги аналогична стоимости проверки газовых приборов в многоэтажных домах.

Отметим, что в этом году минимальная цена проверки общих газовых сетей в многоквартирных домах составляет около 100 гривен. В то же время в домах с разветвленной газовой системой времен Советского Союза придется заплатить до 900 гривен. Однако такую сумму нужно платить только раз в 3-5 лет.

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