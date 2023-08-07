Третья штурмовая бригада показала взрывное видео уничтожение спрятанного миномета оккупантов

В окрестностях Бахмута российские боевики скрыли свой 120-мм миномет. Однако бдительные аэроразведчики заметили вражеское вооружение и уничтожили его мощным ударом.

Ликвидацией вражеского миномета занимались бойцы Третьей штурмовой бригады, которые и показали видео уничтожение, снятое дроном.

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Оружие оккупантов было уничтожено из гаубицы М119.

"Замаскированное оружие оккупантов обнаружили в окрестностях Бахмута и нанесли удар с гаубицы М119. Сработали бойцы 1-й САБ 2-го самоходного артдивизиона Третьей штурмовой бригады", — прокомментировали это видео защитники.

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Напомним, пилоты первой роты БПЛА совместно с расчетом 2-го взвода минометной батареи 1-го ОМБ ЛСР обнаружили и уничтожили состав БК и ГСМ в районе н.п. Зайцево в Донецкой области.

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