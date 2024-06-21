Третья штурмовая 'выжгла' посадки с оккупантами на Харьковщине (адское видео)

На Харьковском отрезке фронта воины Третьей штурмовой бригады беспощадно уничтожают врага и сдерживают наступления оккупантов. Попытки врага прорваться становятся безуспешными.

Как сообщили в пресс-службе бригады, "накаты" россиян отбивает артиллерия. Она поддерживает и пехоту Сил обороны Украины на оборонных позициях.

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На днях артиллеристы Третьей штурмовой поразили наблюдательный пункт и точку накопления сил врага для дальнейших штурмов.

"Выжгли посадки с оккупантами, в частности, попаданиями кассетных боеприпасов. Так, сапортим нашу пехоту на оборонных позициях Харьковщины, где сегодня бесперебойно лезет враг в попытках прорваться. Кроют бойцы 3-й САБ из "Команды выстрел", самоходный артдивизион бригады", – сообщили в 3 ОШБр.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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