Тревожность во время обстрелов: психотерапевт рассказал, как быстро успокоиться

С начала полномасштабной войны в Украине ежедневно звучит воздушная тревога, во время которой враг может обстрелять нашу территорию. Некоторые украинцы привыкли к этому, а другие впадают в панику при звуке сирены.

Поэтому психотерапевт Олег Чабан дал советы тем, кто не может успокоиться при обстреле и воздушных тревогах. О том, как меньше паниковать, он рассказал в программе "Укринформ: Вечерний стрим".

Он рекомендует обратить внимание на эмоции. По его словам, они не имеют логики, сильны и мощны, в результате могут заставить сделать какую-то глупость. Поэтому с ними следует воевать не убеждениями и прочими эмоциями, а действиями.

"Нужно заняться тем, что ты можешь контролировать. Например, что касается семьи, работы. Где сразу можно получить результат", – сказал Олег Чабан.

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Психотерапевт советует переключить внимание на заботу о других, если у вас появляется страх и негативные эмоции. Это необходимо для того, чтобы снизился уровень эмоционального возбуждения.

"Когда мы переключаемся на кого-то, то уровень нашего эмоционального возбуждения всегда снижается. Возле тебя такой же, например, маленький или немощный человек. Как ты думаешь, что он ощущает? А вот попробуй не себя успокаивать, а поработай на него. Мы оказали помощь, отошли и снова начинаем тревожиться. Тогда мы снова ищем внешний объект – кошки, собаки", – посоветовал психотерапевт.

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Также Чабан порекомендовал работать со своим телом. Заниматься спортом во время сигналов воздушной тревоги нельзя, однако существует и другой способ, который подойдет для помещений, где нет места.

Работай в этой зоне. Ты чувствуешь дрожь, то давайте попробуем усилить эту дрожь. Подстилаем что-то под себя, ложимся на спину, подгибаем ноги и начинаем дрожать. Это техника нейрогенного дрожания, которое снимает эмоциональное напряжение", – добавил Олег Чабан.

Напомним, раньше мы рассказывали, как быстро успокоиться, если у вас приступ паники. Следует избавляться от стресса, поскольку он плохо влияет на здоровье и психологическое состояние.

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