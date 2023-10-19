Три бюджетных способа, чтобы очистить и обезжирить микроволновку

Как очистить микроволновку от жира и грязи

В микроволновке могут скапливаться жир, грязь и остатки пищи. Накопление жира внутри и снаружи прибора становится питательной средой для бактерий.

Существуют практические, недорогие и простые способы очищения и обезжиривания. Об этом сообщает Sante Plus.

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1. Лимон и вода для очистки и обезжиривания микроволновки.

Выжмите сок из половины лимона в миску, добавьте воды, немного цедры и поставьте емкость в микроволновку. Подождите несколько минут, затем, как только из чаши уйдет пар, подождите еще несколько минут, прежде чем открывать дверцу прибора. Вы заметите, что жир, пригоревшая пища и другая грязь на стенках духовки размягчатся. После этого почистите стены салфеткой из микрофибры.

2. Мокрое полотенце. Еще более простой способ – положить в микроволновку влажное полотенце. После этого включите прибор, подождите две минуты, пока остатки и жир размягчаются, затем протрите внутреннюю часть духовки мягкой чистой тканью.

3. Разрыхлитель. Разрыхлитель идеально подходит для борьбы с самыми стойкими пятнами и твердыми корками. Чтобы использовать обычный бытовой продукт, смешайте одну столовую ложку с водой до образования пасты. Натрите стены и оставьте на 5 минут. После этого протрите влажной тряпкой, затем дайте высохнуть. Другой метод – смешать две столовых ложки разрыхлителя и 500 мл воды в миске, а затем поместить ее в микроволновку. Нагрейте в течение двух минут, чтобы жир разогрелся по бокам. Затем используйте ткань для очищения.

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