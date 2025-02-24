Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной, - Зеленский

В третью годовщину российского вторжения Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам со словами поддержки и огорода за смелость и преданность украинского народа.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Президента Украины.

Также читайте: Путина лишили последней призрачной надежды на "победу"

Полный текст обращения Президента Украины

Три года несокрушимости. Три года борьбы за свободу.

Утро 24 февраля 2022-го запечатлелось в нашей памяти навсегда. Мы проснулись в новой реальности – со звуками взрывов, неизвестностью, болью. Нас обуял страх, шок, отчаяние. Но, несмотря ни на что, мы почувствовали главное – мы вместе, мы сильны, мы народ, который не сломать.

Тогда мы не знали, сколько испытаний ждет впереди. Но не сомневались ни секунды – встали на защиту своей земли, своих родных, своего будущего.

Сегодня – февраль снова испытывает нас. Политическая неопределенность, ситуация на фронте, сложные решения союзников – все это вызовы, которые имеют только один ответ: мы сильны, когда едины.

Мы не отдадим свою землю.

Мы не предадим своих павших героев.

Мы не дадим врагу забрать нашу свободу.

Каждый, кто отдал свою жизнь за Украину, каждый, кто пережил эти три года войны, заслуживает одного – нашей победы.

Будущее зависит от нас. Мы держимся, сражаемся, и мы обязательно победим. Итого.

Напомним, Зеленский обратился к мировым лидерам перед Саммитом мира.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!