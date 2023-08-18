Три комнатных растения, которые приносят удачу, счастье и деньги

Какой цветок приносит удачу – три комнатных растения на нрав, деньги и семейное счастье

Растения – это гораздо больше, чем просто декоративный элемент. Некоторые сорта обладают очищающими свойствами, в то время как другие тщательно подобраны, чтобы распространять положительные вибрации и привлекать удачу в дом.

Sante Plus пишет, что три растения способны привлечь обилие и процветание в 2023 году. Однако фэн-шуй рекомендует размещать их в местах, где энергия может легко циркулировать, в частности: у дивана, у окна или у парадного входа.

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Выбор комнатного растения зависит прежде всего от индивидуальных предпочтений, а также от характеризующих его сил. Если вы решили интегрировать зелень в свое здание, то следующие сорта принесут вам удачу, счастье и положительную энергию.

Бамбук – растение с множеством энергий

Бамбук

Некоторые комнатные растения являются настоящими талисманами. Хотя они не могут устранить все ваши проблемы, но могут каждый день приносить дополнительную дозу мотивации.

Это касается бамбука – растение с длинным стеблем идеально найдет свое место в вашем интерьере. Чтобы воспользоваться преимуществами его многочисленных энергий, особое внимание следует уделить количеству составляющих его стеблей.

Согласно принципам фэн-шуй, искусству, способствующему гармонии между человеком и окружающей средой, бамбук может привлекать успех в нескольких областях. А еще это настоящий рассеиватель счастья в доме!

Чтобы принести вам процветание и удачу, бамбук должен содержать более 8 стеблей. Кроме того, это растение не очень требовательно и остается простым в выращивании и уходе. Он не любит прямого воздействия света и требует только одного полива в неделю.

Нефритовое дерево или растение удачи

Нефритовое дерево или растение удачи

Нефритовое дерево уже несколько десятилетий является растением, связанным с богатством. В дополнение к своим очищающим свойствам, этот сочный кустарник с закругленными краями способствует обилию и развитию карьеры.

Такое растение станет идеальным подарком на новоселье или свадьбу. Его зеленые листья также символизируют рост и обновление, а листья похожи на мелкие монеты, что и связывает это растение с материальным благополучием.

По некоторым поверьям, нефритовое дерево желательно купить самостоятельно, чтобы избежать финансовых проблем. Фэн-шуй рекомендует устанавливать это популярное растение в юго-восточном углу дома.

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Распространение – денежное дерево или счастливое растение

Распространение

Еще одно растение, которое обязательно должно быть у вас дома – это денежное дерево, также называемое Pachira aquatica. Это растение, произрастающее в тропических регионах Центральной и Южной Америки, действительно притягивает положительную энергию и распространяет хорошие вибрации в доме.

Согласно фэн-шуй, главный стебель этого растения поглощает энергии счастья и удачи и сохраняет их внутри. Чтобы умножить эффект счастья, нужно сплести пять стволов, чтобы извлечь пользу из положительных эмоций, которые они излучают.

Еще одно преимущество: это денежное дерево не нуждается в особом уходе, потому что сохраняет достаточно воды внутри своего ствола.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

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