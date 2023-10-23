Три натуральных средства, которые помогут удалить пятна на мраморе

Как правильно ухаживать за мрамором и как удалить пятна - как полировать мрамор

Мраморный пол или стену можно легко испачкать, но это неудобство можно преодолеть с помощью нескольких эффективных советов.

Благодаря трем натуральным средствам вы сможете вернуть блеск мрамору и придать ему чистый вид. Об этом пишет Sante Plus.

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В случае появления пятен вам необходимо принять меры предосторожности и использовать соответствующие натуральные средства.

1. Пищевая сода – надежный ингредиент против пищевых пятен, особенно масляных пятен. Если пятно свежее, сначала нужно удалить его с помощью бумажного полотенца. После этого капните несколько капель воды на пятно и нанесите самодельную пасту из пищевой соды и воды. Накройте листом алюминиевой фольги и оставьте действовать минимум на 12 часов. Пищевая сода впитает пятно и вы получите чистый мрамор.

2. Мел подойдет для удаления пятен, например, кофе. Белый мел нужно растолочь, чтобы получить мелкий порошок. Нанесите тонким слоем, добавьте несколько капель воды, оставьте в час. Затем просто промойте теплой водой.

Благодаря своим природным свойствам этот продукт может отбеливать и удалять более темные пятна, например пятна от кофе.

3. Картофельный крахмал – эффективное пятно от пищи или напитков. Пятна потеряют свою консистенцию и исчезнут навсегда. На пятно нужно нанести немного крахмала, оставьте на несколько часов и смойте теплой водой.

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Как полировать мрамор?

После удаления пятен вы можете сделать мрамор еще более блестящим, если отполируете его. Для этого используйте шерсть. Если нет части ткани, возьмите старый свитер. Перед процедурой нужно смочить мрамор водой.

Никогда нельзя использовать кислотные растворы для очистки этого материала, поскольку они повреждают и могут образовывать следы или пятна. Также не следует применять уксус, лимон и кола, чтобы убрать пятна на мраморе.

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