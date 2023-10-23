Три натуральні засоби, які допоможуть видалити плями на мармурі

Мармурову підлогу або стіну можна легко забруднити, але цю незручність можна подолати за допомогою кількох ефективних порад.

Завдяки трьом натуральним засобами ви зможете повернути блиск мармуру та надати йому чистого вигляду. Про це пише Sante Plus.

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У разі появи плям вам необхідно вжити запобіжних заходів та використовувати відповідні натуральні засоби.

1. Харчова сода – надійний інгредієнт проти харчових плям, особливо олійних плям. Якщо пляма свіжа, спочатку треба видалити її за допомогою паперового рушника. Після цього капніть кілька крапель води на пляму та нанесіть саморобну пасту з харчової соди та води. Накрийте листом алюмінієвої фольги і залиште діяти мінімум на 12 годин. Харчова сода вбере пляму і ви отримаєте чистий мармур.

2. Крейда підійде для видалення плям, до прикладу, кави. Білу крейду треба розтовкти, щоб отримати дрібний порошок. Нанесіть тонким шаром, додайте кілька крапель води, залиште на годину. Потім просто промийте теплою водою.

Завдяки своїм природним властивостям цей продукт може відбілювати та видаляти темніші плями, наприклад плями від кави.

3. Картопляний крохмаль – ефективний засіб від плям від їжі чи напоїв. Плями втратять свою консистенцію та зникнуть назавжди. На пляму треба нанести трішки крохмалю, залиште на кілька годин та змийте теплою водою.

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Як полірувати мармур?

Після видалення плям ви можете зробити мармур ще більш блискучим, якщо відполіруєте його. Для цього використайте вовну. Якщо не маєте частини тканини, візьміть старий светр. Перед процедурою треба змочити водою мармур.

Ніколи не можна використовувати кислотні розчини для очищення цього матеріалу, оскільки вони ушкоджують і можуть утворювати сліди або плями. Також не варто застосовувати оцет, лимон та колу, щоб прибрати плями на мармурі.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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