Три ошибки, которые нужно избегать во время приготовления мяса

Как нельзя готовить мясо и какие ошибки часто допускают

Чтобы мясо получилось вкусным и нежным, нужно не допускать несколько распространенных ошибок. В частности, никогда не солите мясо слишком рано.

Издание Sante Plus рассказало, как нельзя готовить мясо и почему. Так вкус блюда может измениться, как и текстура.

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Ошибка №1: готовить мясо на холодной сковороде

Независимо от того, какую сковороду собираетесь использовать, важно готовить мясо на горячей сковороде. Если бросить его на холодную сковороду, оно может прилипнуть, и вы не получите желаемый цвет и текстуру.

Ошибка №2: слишком быстрое перемещение мяса во время приготовления

Когда вы кладете кусок мяса на сковороду, вам хочется перевернуть его достаточно быстро, чтобы он не прилипал. Со всем тем вам следует избегать этих манипуляций и дать мясу спокойно готовиться в течение нескольких минут, пока не образуется корочка.

Ошибка №3: солить мясо слишком рано

Если вы посолите мясо рано, оно высохнет и потеряет кулинарный сок. Солить желательно непосредственно в момент приготовления или в конце непосредственно перед дегустацией. Больше, добавив розовую соль, вы придадите мясу оригинальную текстуру.

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